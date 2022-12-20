Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



"ERDEN TİMUR'UN KATKISI BÜYÜK"



"Finansal zorluklar içerisindeyseniz, sürdürülebilir bir sportif başarı isteniyorsa, mali bağımsızlığı mutlaka yakalamak zorundasınız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Camianın, taraftarların bizi desteklemesi, bu projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör. Birlik beraberlik bizim mayamızda var. 500 senelik değerlerimiz var. Baba Gündüz ne demiş? Galatasaray bir halatı hep beraber çekenlerin takımıdır. Bu kendi kendine oluşmuş bir şey değil. 500 senelik bir gelenek. Leo Residences'in gördüğü ilgi bizi ve herkesi şaşırttı. Gayrimenkul piyasasının şu dönemde %34 küçüldüğünü düşünürsek, bu talep, bu ilgi, 1 saat gibi sürede 134 parçanın satılması çok önemliydi. Şu soru sorulabilir; "Galatasaray'ın mali durumu ortada, bu inşaatı nasıl yapacaksınız?" Kaba inşaatı bitmiş halde olsa da içinde de maliyet var. G.Saray'ı ve yönetimimi çok şanslı görüyorum. E. Timur'un olması büyük şans. Erden Timur ve NEF'in katkısı çok büyük."





"SATMIYORUZ, GELİŞTİRİYORUZ"



"Mecidiyeköy'de projenin %70'ini satışa çıkardık. 1 milyar TL'nin üstünde bir gelir elde ettik. Beklediğimizin de üzerinde gelir sağladık. Kemerburgaz'da inşaata başladık. Yakında temel atma töreni yapacağız. Orada da ihale yaptık, yine Mecidiyeköy'deki gibi Erden Timur ve Nef denetleme gibi devrede. Florya'da Galatasaray 60 dönüm üzerinden proje yapacak. Biz gayrimenkullerimizi satmıyoruz, geliştiriyoruz. Gayrimenkullerimizi bugün bu halleriyle satsak hiçbir şeye yetmiyor. Galatasaray, bu projelerin sonunda giderler düştükten sonra 10 milyar TL fona kavuşacak."



150 MİLYON TL'LİK DESTEK



"Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyoruz. Kemerburgaz projesinde de Nef İnşaat 150 milyon TL'lik bir destekte bulunacak. Florya, fiziki anlamda Galatasaray'a bugün hizmet verebilecek bir tesis değil. Oradaki sıkışmışlık sorununu Kemerburgaz'da çözeceğiz. Florya'daki arsanın ekonomik değeri de yüksek. Galatasaray'ın gayrimenkullerini satmıyoruz, bankalar birliğine olan borcu ödemek için yatırım yapıp geliştiriyoruz."



"SPOR SALONU PROJEMİZİ AÇIKLAYACAĞIM"



2017'de salon için girişimde bulundum ama daha sonra öyle kaldı. Yakında Spor Salonu projemizi de açıklayacağım. Galatasaray'ın branşları çok dağınık yerlerde. Salon sporlarını aynı yere toplamak istiyoruz. Yapacağımız salon projesini de çok kısa bir sürede üyelerimize açıklayacağız. Bütün amatör şubelerini tek bir yerde toplayacağız."



"G.SARAY'IN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ"



Büyükçekmece projemiz var. İlk müracaatı yaptık. Yapılaşma olacak. Göl manzaralı bir yer. Hepsini bir anda anlatmak istemiyoruz. Sırayla… Galatasaray'ın geleceğini inşa ettiğimizi düşünüyorum. Büyükçekmece'de yapacağımız tesis altyapıya hizmet edebilecek muazzam bir alan. Eğer Galatasaray'da torunlarımıza bir şeyler bırakmak istiyorsak bunlar çok önemli. Bu projelerin hepsi benim dönemimde bitmez. Benden sonraya da sarkar.



"BUNA SON VERMELİYİZ"



"Bankalar Birliği'ne olan borcumuz için günlük 1 Milyon TL faiz ödüyoruz. Bunu sürdüremeyiz, bu yüzden bu işe son vermeliyiz."



TRANSFER AÇIKLAMASI



"Okan Hoca'nın bir rapor sunmasını bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray özellikle bu sene çok iddialı. Bunun sıkıntıya uğramaması için eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz."



CR7 AÇIKLAMASI



"Cristiano Ronaldo'nun nesini soruyorsun? Kadronuzda görmek ister misin? Buna hayır demek mümkün mü? Kim istemez? İsteriz ama koşullar... Mali yapıya sahip miyiz, değil miyiz? Bugün böyle bir imkanımız yok."



"Galatasaray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası. Millet de doğal olarak Cristiano Ronaldo'yu bize yakıştırıyor. Ancak şu an ekonomik olarak alamayız."



"BİRÇOK OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"



"Birçok oyuncumuza teklif var. Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro."



"ŞARTLAR UYGUN OLURSA ALIRIZ"



"Mauro Icardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Milot Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa, Galatasaray'da kalıcı olarak görmek isteriz."



FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI



"Galatasaray - Fenerbahçe bir dünya derbisi. Her maç heyecan dorukta oluyor. Yine öyle olacak. Maç Kadıköy'de ve biz de Kadıköy'de hazır olacağız. Oradan zaferle, 3 puanla ayrılacağız."



YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI!



Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız. Anadolu takımlarının bütçesi az ve bizle yarışmak için takım kuracaklar. Bırakın dünya oyuncu havuzundan istediklerini alsınlar. Sahada 3 Türk... Kısıtlama yüzünden Türklerin değeri çok yükseklere çıkıyor. Türk futbolcu, bizim futbolcumuz. Performansı iyiyse, zaten oynayacak. Avrupa'da yarışıyoruz, bizim seviyemizi oraya taşımak için başarı odaklı oynamamız lazım.



"YUSUF DEMİR, KİME ZARARI VAR?"



"Yusuf Demir, Türk oğlu Türk futbolcu. Öyle şartlar getirmişiz ki, Türk statüsünde oynayamıyor. Bu kuralları koyduğumuz gibi, kaldırmasını bilmeliyiz. Yusuf'un Türk oynamasında kime zarar var?





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