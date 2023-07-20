Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye tepki: '20 senedir neredeydiniz?'

Daha fazla sponsorluk anlaşması duyuracaklarını açıklayan Özbek, "

Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Bunun devamı gelecek. Ç

40-50 Milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik.

Çok önemli projelerimiz var.

Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak. Yakında göreceksiniz.

Açıklamaya korkuyoruz.

Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor.

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