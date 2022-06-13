Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek'ten, boşta bulunan Sofiane Feghouli için hamle gelebilir.
Dursun Özbek'in görevi devralmasından sonra Feghouli, onu tebrik etmişti. Özbek'in başkan seçilmesinin ardından boşta bulunan Feghouli'ye daha düşük mali şartlarda teklif yapabileceği öğrenildi.
5 GOL, 5 ASİST
Geride kalan sezonda Feghouli, Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
DURSUN ÖZBEK TRANSFER ETMİŞTİ
Dursun Özbek, Feghouli'yi 3.85 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme vererek Galatasaray'a transfer etmişti.
Dursun Özbek'in görevi devralmasından sonra Feghouli, onu tebrik etmişti. Özbek'in başkan seçilmesinin ardından boşta bulunan Feghouli'ye daha düşük mali şartlarda teklif yapabileceği öğrenildi.
5 GOL, 5 ASİST
Geride kalan sezonda Feghouli, Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
DURSUN ÖZBEK TRANSFER ETMİŞTİ
Dursun Özbek, Feghouli'yi 3.85 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme vererek Galatasaray'a transfer etmişti.