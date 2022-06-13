Dursun Özbek'ten Feghouli hamlesi

Dursun Özbek'in başkan olduktan sonra kendisini tebrik eden Sofiane Feghouli'ye daha düşük mali şartlarda teklif yapabileceği öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Feghouli hamlesi
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13 Haziran 2022 15:44
Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek'ten, boşta bulunan Sofiane Feghouli için hamle gelebilir. 

Dursun Özbek'in görevi devralmasından sonra Feghouli, onu tebrik etmişti. Özbek'in başkan seçilmesinin ardından boşta bulunan Feghouli'ye daha düşük mali şartlarda teklif yapabileceği öğrenildi.

5 GOL, 5 ASİST

Geride kalan sezonda Feghouli, Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

DURSUN ÖZBEK TRANSFER ETMİŞTİ

Dursun Özbek, Feghouli'yi 3.85 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme vererek Galatasaray'a transfer etmişti. 




 
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