Dursun Özbek'ten derbi yorumu: "Koalisyonu yendik"

Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş zaferini bir yemekle kutlarken, Dursun Özbek'ten flaş bir açıklama geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dursun Özbek'ten derbi yorumu: 'Koalisyonu yendik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2024 07:49
Son güncelleme
Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisine giren Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Cim-Bom, üç puanın yanında liderlikte devam etmenin kutlamasını da kendi aralarında gerçekleştirdi. Tüpraş Stadı'na gitmeyen ama maçtan sonra yönetimle yemekte bir araya gelen Özbek'in, derbiyle ilgili değerlendirmeleri de oldukça dikkat çekici oldu.

Başkan Özbek'in, "Boşuna demedik ittifak diye... Sadece bir takımı yenmedik. Koalisyon var karşımızda. Bu galibiyet koalisyona karşı alındı" diye konuştu.

"ŞANSIMIZ HOCAMIZ"

Beşiktaş deplasmanından elde edilen üç puanın, şampiyonluk yolunda çok güçlü bir mesaj verdiğini anlatan Dursun Özbek, "Her şey elimizde ve sonuna kadar bunu koruyacağız" ifadesini kullandı.

Okan Buruk ve oyunculara övgüler yağdıran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Hocamız ve oyuncularımız müthiş bir işe imza atıyor. Bu kadar yorgunluğa rağmen hep kazanıyorlar. Sakat sakat oynayan ve fedakarlık yapan oyuncuları var. Örneğin Icardi ve Kaan Ayhan... En büyük şansımız ise hocamız" dedi.

Başkan Özbek'in sabahki programı nedeniyle yemekten erken ayrıldığı dile getirildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery