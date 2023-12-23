Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kadıköy'de oynanacak derbiye gitmeyecek.
Galatasaray Yönetimi, başkan Dursun Özbek hariç Fenerbahçe deplasmanında tam kadro olacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki müsabaka 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kadıköy'de oynanacak derbiye gitmeyecek.
Galatasaray Yönetimi, başkan Dursun Özbek hariç Fenerbahçe deplasmanında tam kadro olacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki müsabaka 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.