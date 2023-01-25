Dursun Özbek'ten borç açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.



Özbek, kulübün borç durumu için, "Galatasaray'ın borcunun 300 milyon euro olduğu civarında olduğu konusunda bilgi verdiler. Net rakam vermekten kaçınıyorum ama şunu çok iyi biliyorum, bizim borcumuz 100 milyon euro. Bu borç bankalara. Bunu almışız, yemişiz, gitmiş. Diğerleri yükümlülüklerimiz." dedi.



Sarı-kırmızılıların başkanı, sözlerine, "Yükümlülükler çıplak borç niteliğinde değildir. Bütün camianın, yönetimin, taraftar dahil doğru bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Bu borç yükünü öyle bir seviyeye getirdiğiniz zaman, bunun ödenmesi mümkün değil diye çıktığınız zaman, insanların çalışma şevkinin düşebileceğini, taraftarın çok daha fazla üzülebileceğini düşünerek söylüyorum. 100 milyon euro az mı, değil. Ama hazırladığımız projelerle, sadece Mecidiyeköy projesiyle ilgili bunun yarıya yakın kısmını telafi ediyoruz diye anlattım." diye devam etti.



Dursun Özbek, basketbol salonu için gelen açıklamalar sonrası, "Basket salonunun 2017 Aralık ayında ruhsatını aldım, projesi hazır. Ondan sonra akamete uğradı, yapılmadı. Sadece basket salonu olarak değil diğer branşlar için de kullanılacak yeni bir projemiz var. Bunu da yakında açıklayacağım." açıklamasında bulundu.





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