Başkan Dursun Özbek, G.Saray'da kutuplaşmayı sonlandırmak için önemli bir hamle daha yapıyor. Özbek, merhum başkan Cengiz ve yönetiminde yer alan üyeler için alınan ' 2 seçimde göreve aday olamaz' kararının kaldırılması için Tüzük Genel Kurulu gündemine ek madde koydurdu.



'Parolamız sevgi ve Galatasaray barışı için elimden geleni yapacağım' diyen başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpteki kutuplaşmayı sona erdirmek için önemli bir hamle daha yaptı. Göreve geldikten sonra Galatasaray'a önemli hizmetlerde bulunan eski başkan Adnan Polat'ı önce Florya'da ağırlayıp ardından tam 11 yıl sonra stada gelmesini sağlayarak barış adımı atan Özbek, bu kez rahmetli başkan Mustafa Cengiz dönemi için hamle yaptı.



ONAYLANIRSA ADAY OLABİLECEKLER



Cengiz ve yönetiminde yer alan üyeler için alınan '2 seçimde göreve aday olamaz' kararının kaldırılması adına Özbek, Tüzük Genel Kurulu gündemine ek madde koydurdu. Eğer yarın genel kurul üyeleri bu hamleye destek verirse rahmetli Cengiz döneminde görev yapan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Mahmut Recevik ve Ömer Cansever gibi önemli isimlerin yasağı kaldırılacak. Ve bu isimler ilk seçimde başkan adayı ya da yönetici olarak göreve talip olabilecekler.



BAŞKANIN GÖREV SÜRESİ 2 YILA İNECEK



Tüzük Genel Kurulu'nda üyeler kabul ederse radikal bir karar da alınacak. Erken seçimlerin kulübe zarar verdiği kanaatinde olan Dursun Özbek yönetimi önemli bir değişimi oylara sunacak. Üyeler kabul ederse uzun yıllardır 3 yılda bir yapılan Olağan Seçimli Genel Kurullar 2 yılda bir yapılacak ve başkanların görev süresi 2 yıla düşürülecek. Mali genel kurullar da sağlıklı ve adaletli oylama yapılması adına 2 güne yayılacak.







