Dursun Özbek'ten Ali Koç'a FETÖ cevabı!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.



Bir muhabirden gelen, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Ali Koç, Galatasaray Kulübü ve camiasını bir terör örgütüyle imanın da ötesinde direk bağlantılı olduğunu söyleyen açıklama yaptı. Bunla ne ilgili ne söylersiniz?" sorusuna Dursun Özbek cevap verdi.



İşte Dursun Özbek'in cevabı:



"Zaman zaman filmlerde seyrediyoruz, olaylarda şahit oluyoruz. Bir cinayet işlendiği zaman, cinayet mahalline ilk kim gelir, katil gelir. Durmadan FETÖ FETÖ FETÖ diyen arkadaşa sesleniyorum. Yahu arkadaş, bu işlerin ne olduğunu dünya alem biliyor. Onun için siz bunu telaffuz ettikçe, buradan gocunduğunuz demek bir şey var ki ikide bir FETÖ FETÖ diyorsunuz. Terör örgütünü ikide bir dilinize almanın sebebini çözemiyorum."



"İKİDE BİR SÖYLEDİĞİNE GÖRE..."



"Galatasaray cumhuriyetine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır. Bunu defalarca kanıtlamışız. 500 senelik bir kültürden geliyoruz. 500 sene devletine hizmet etmiş bir camianın bireyleriyiz bizler. Bunu diline alırken iki defa düşüneceksin. Cinayet mahalline ilk defa katil gelir. Sen de bunu ikide bir söylediğine göre... Devamını söylemeye gerek yok."





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