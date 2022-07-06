Dursun Özbek'ten Ada açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bir süredir kullanılamayan ve hukuki problemlerin aşılmasıyla yenileme çalışmaları başlatılan Galatasaray Adası'nda kulüp üyeleriyle buluştu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler Eray Yazgan, Levent Yaz, Rıza Morova, Bora İsmail Bahçetepe, eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile bazı kulüp üyeleri, restorasyonu devam eden Galatasaray Adası'nı ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Dursun Özbek, Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu ve yönetim kurulu sözcüsü Rıza Morova, çalışmalarla ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulundu.



Başkan Özbek, adanın geri alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Buradaki yenileme çalışmaları yönetim kurulunun hazırladığı bir bütçeyle yapılıyor. Dolayısıyla Galatasaray Kulübüne herhangi bir yük getirmemeye çalışıyoruz. 1-2 hafta sonra burada daha farklı bir görüntü olacağını düşünüyorum. Galatasaraylılara hayırlı olsun. İnşallah eski günleri burada yad edeceğiz hep beraber." diye konuştu.



Galatasaray Adası'nın ağustos sonunda üyelerin kullanımına açılacağını söyleyen Metin Öztürk ise "Önümüz bayram. Demek ki biz bayramdan sonra çifte bayram yapacağız. Sanıyorum ağustos sonuna üyelerimizin kullanımına açılacak." ifadelerini kullandı.



Çok heyecanlı olduklarını aktaran Niyazi Yelkencioğlu da "Nostaljik günler aklımıza geliyor. Çok mutlu günlerimiz geçmişti. İnşallah aynılarını tekrar geçireceğiz. Ağustos sonu, eylül başında en azından yüzme havuzu kullanılacak şekilde açmayı düşünüyoruz. İlerleyen zamanda da sosyal tesis olarak üyelerimizin kullanabileceği bir tesis olacak. Eski mutlu günlerimize kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Rıza Morova ise çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Bu iş, hepimizin ortak bir amacı. Galatasaray camiası için bir sembolümüz. İnşallah dediğimizi başaracağız. Herkesin desteği çok önemli bu konuda. Lütfen bize inansınlar, burayı yapacağız ve ileride çok güzel zamanlar geçireceğiz." şeklinde konuştu.





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