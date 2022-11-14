Dursun Özbek'ten 7 gole özel prim

Derbide futbolculara 250'şer bin TL prim dağıtan Dursun Özbek, söz vermemesine karşın Başakşehir maçı için de sürpriz yaptı.



7-0'lık Başakşehir zaferinden sonra soyunma odasına inen Başkan Özbek, teknik heyet ve oyuncularını kutlarken, takımın prim isteğini geri çevirmedi.



Başkan'ın talimatıyla 250'şer bin TL daha prim dağıtılacağı öğrenildi.



Oyuncular böylece sahadaki mücadelelerinin karşılığını paraya da çevirmiş oldu.









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