Dursun Özbek'ten 7 gole özel prim

Beşiktaş derbisi için takıma 250'şer bin TL prim vaat eden Dursun Özbek sözünü tuttu ve Başakşehir maçı öncesinde oyuncuların hesaplarına paraları yatırdı. Yönetim ayrıca tüm oyuncuların maaş alacaklarını da milli ara öncesi sıfırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten 7 gole özel prim
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14 Kasım 2022 09:32
Derbide futbolculara 250'şer bin TL prim dağıtan Dursun Özbek, söz vermemesine karşın Başakşehir maçı için de sürpriz yaptı.

7-0'lık Başakşehir zaferinden sonra soyunma odasına inen Başkan Özbek, teknik heyet ve oyuncularını kutlarken, takımın prim isteğini geri çevirmedi.

Başkan'ın talimatıyla 250'şer bin TL daha prim dağıtılacağı öğrenildi.

Oyuncular böylece sahadaki mücadelelerinin karşılığını paraya da çevirmiş oldu.

 

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