Dursun Özbek'ten 29 Ekim mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan mesaj şu şekilde;



"Değerli Galatasaraylılar,



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına "CUMHURİYETİN 100'Ü GALATASARAY" sloganıyla giriyoruz.



Cumhuriyetimizin 100. yılında her branşta başarılı olmak ana hedefimiz.



Bu vesile ile Cumhuriyet Bayramınızı kutlarken, bizlere bu ülkeyi ve Cumhuriyeti emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.



Saygılarımla,



Dursun Aydın Özbek



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"





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