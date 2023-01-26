Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu!

Sarı-Kırmızılı formayla performansını yükselten birçok oyuncuya Avrupa'dan transfer teklifleri geliyor.Başkan Dursun Özbek, yaz döneminde sadece 1 oyuncuya teklif alırken, şimdi 6 oyuncu için de görüşme yaptıklarını söyledi.Özbek yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Özbek isim vermezken, transfer gündemindeki futbolcuların Victor Nelsson, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Leo Dubois olduğu öğrenildi.