Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu!

Sarı-Kırmızılı formayla performansını yükselten birçok oyuncuya Avrupa'dan transfer teklifleri geliyor.
Başkan Dursun Özbek, yaz döneminde sadece 1 oyuncuya teklif alırken, şimdi 6 oyuncu için de görüşme yaptıklarını söyledi.
Özbek yaptığı açıklamada, "Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol assetimiz giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır." ifadelerini kullandı.
O İSİMLER BELLİ OLDU
Özbek isim vermezken, transfer gündemindeki futbolcuların Victor Nelsson, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Leo Dubois olduğu öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek, yaz döneminde sadece 1 oyuncuya teklif alırken, şimdi 6 oyuncu için de görüşme yaptıklarını söyledi.
Özbek yaptığı açıklamada, "Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol assetimiz giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır." ifadelerini kullandı.
O İSİMLER BELLİ OLDU
Özbek isim vermezken, transfer gündemindeki futbolcuların Victor Nelsson, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Leo Dubois olduğu öğrenildi.