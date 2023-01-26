Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in '6 oyuncumuza teklif var' diye duyurduğu o isimler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu!
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26 Ocak 2023 11:45
Sarı-Kırmızılı formayla performansını yükselten birçok oyuncuya Avrupa'dan transfer teklifleri geliyor.

Başkan Dursun Özbek, yaz döneminde sadece 1 oyuncuya teklif alırken, şimdi 6 oyuncu için de görüşme yaptıklarını söyledi.

Özbek yaptığı açıklamada, "Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol assetimiz giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır." ifadelerini kullandı.

O İSİMLER BELLİ OLDU

Özbek isim vermezken, transfer gündemindeki futbolcuların Victor Nelsson, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Leo Dubois olduğu öğrenildi. 

 
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