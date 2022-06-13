Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılı takımda ikinci kez başkan olan Dursun Özbek "Sorunların büyük bir kısmı devam ediyor. En önemli konulardan biri pastanın küçülmüş olması. Pandemi olayları büyük ölçüde futbol ekonomisini etkiledi. Düzeltmek için hepimiz el birliğiyle çalışacağız" dedi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ile ilgili tepkisinin hatırlatılması üzerine Özbek, "İlk kez toplantıya katıldım. Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ali Koç'un niye destek verip vermediği hakkında yorum yapmak istemem" açıklamasını yaptı.



TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ile sorunları tartıştıklarını söyleyen Özbek, "Biz Galatasaray olarak imza verdik" dedi.







