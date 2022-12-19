Dursun Özbek soruları cevaplayacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, salı günü Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.
Nef Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özbek, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 13.00'te başlayacak, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
Nef Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özbek, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 13.00'te başlayacak, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
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