Dursun Özbek: "Şampiyonluğa inancımız tam"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bizim taraftarla, yöneticisiyle, teknik adamıyla, futbolcusuyla şampiyonluğa inancımız tam. Son haftaya da bırakmayacağız." diye konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'Şampiyonluğa inancımız tam'
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07 Mayıs 2023 01:17
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Taraftara mesaj gönderen Özbek, "Taraftarımız bizim başımızın tacı. Onların hepsini çok seviyorum. İnandık biz bu işe. Taraftarımla birlikte inandık. Şampiyonluk son maçtan önce belli olacak." dedi.

Dursun Özbek, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyete rağmen şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu söyledi ve "Onlar yol kazası. Onlar önemli konular değil. Bizim taraftarla, yöneticisiyle, teknik adamıyla, futbolcusuyla şampiyonluğa inancımız tam. Son haftaya da bırakmayacağız. Taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum." sözlerini sarf etti.

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