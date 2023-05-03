Dursun Özbek, Riva'ya neden gittiğini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaretine yönelik açıklamalarda bulundu.



Depremzedeler yararına Riva'daki bir etkinlikte olduğunu aktaran Özbek'in sözleri şu şekilde:



"Florya'da hep beraber takımımızın antrenmanını izleyeceğiz. Riva'dan geliyorum. Riva'yı görmeniz lazımdı. 6 Şubat depreminde evleri yıkılan, anasını babasını kaybeden çocukların hepsi oradaydı. Bazı oyuncularımın katılımıyla onlarla sarmaş dolaş olduk. Depremin yaralarını sarmak için 6 Şubat'tan beri Galatasaray olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetler kısa sürede bitmeyecek. Bu uzun soluklu bir hareket. Galatasaray olarak bu hareketin de hep öncülüğünü yaptık, hala yapıyoruz. Riva'da Galatasaray Başkanı olarak bir ben vardım, büyük kulüpleri temsilen. Çocukların bana sarılışı, benle fotoğraf çektirmeleri... Nasıl mutlu oldum, tarif edemem. İsterdim ki tüm başkanlar orada olsun. Acıyı hafifletmek için yapılan hareketlere onlar da bizim kadar katkı versin."



"BUNUN SONU GELSİN! YETER!"



"Gururla söylüyorum. Mensubu olduğum Galatasaray camiasının ne kadar kadirşinas, sosyal faaliyetlerde ne kadar öncü olduğunu gördük. Riva'ya gitti üzerine algı yapılıyor. Artık bunun sonu gelsin. Yeter artık! Benim oradaki mevcudiyetim depremzede çocuklar ve aileleri içindi. Onlara bugünlerde yardımcı olmak iyi bir şeydir. İnşallah tüm kulüplerimiz aynı sevdaya tutulurlar. Yaraları sarmak için Galatasaray'a baksınlar, örnek alsınlar."



"TAMAMEN DEPREMZEDE AİLELER İÇİN"



"TFF'nin sahasında yapılan bu etkinlik, depremzede aileler içindir tamamen. Hepsi futbol aşkıyla yanıp tutuşan çocuklar. Onlarla karma maçlar yapıldı. Bunu futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tekrar tekrar şunu söylüyorum. Galatasaray her konuda olduğu gibi depremzede kardeşlerimizin de hep yanındadır. Bu hareket, bitmiş bir hareket değildir. Uzun solukludur. Bu yaralar tamamen sarılana kadar devam edecektir. Tavsiyem, tüm camiaların aynı hassasiyeti göstermesi."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ