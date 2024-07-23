Dursun Özbek, Paris'e giden sporcuları uğurladı

Galatasaray Başkanı Dursun ÖZbek, Paris'e giden Olimpiyat kafilesini uğurladı. Özbek, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek, Paris'e giden sporcuları uğurladı
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23 Temmuz 2024 11:51
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye Olimpiyat kafilesini Paris'e uğurlayan Dursun Özbek, havalimanında yaptığı açıklamada, "Onlar bizim çocuklarımız, gururlarımız. Olimpiyat kotası aldılar. Türkiye'yi temsil etmek için gidiyorlar. Orada başarılı olmak çok önemli. Ben de bugün onları uğurlamaya geldim. Onlardan başarı bekliyorum. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Madalyalarla karşılayacağız inşallah." diye konuştu.

Dursun Özbek ayrıca, "Amatör sporlar diye bahsettiğimiz bir grup var, onlar için çalışmalarımız devam ediyor. Tesisleşme çok önemli, buna da çok önem veriyoruz. Altyapıyı kuvvetlendirmek için harekete geçtik zaten. Ne kadar kuvvetli olursak altyapı ve tesiste yetişen oyuncu sayımız o kadar artar. Onun için de bugünkü şartlarda dahi Paris için kota alan sporcuları tebrik ediyorum. Madalyalarla dönecekler inşallah." sözlerini sarf etti.

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