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Dursun Özbek: "Oh be! En rahat maçımı izledim"

Göztepe maçında Güney Tribünü'ndeki locada yerini alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-1'lik galibiyete çok sevindi

Kaynak: Sabah
Dursun Özbek: 'Oh be! En rahat maçımı izledim'
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26 Aralık 2017 11:02
Göztepe maçında Güney Tribünü'ndeki locada yerini alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-1'lik galibiyete en çok sevinen isimlerin başında geldi. Yönetici arkadaşları ve eşi Mesude Özbek'le karşılaşmayı izleyen başkan Özbek, 90 dakika sonunda taraftarlardan gelen tebrikler yüzünden locayı bir süre terk edemedi.



Çevresine, "Fatih Hoca geldi, en rahat maçımı izledim'' itirafında bulunan Galatasaray Başkanı, "Eskiden 0-0 giden maçlarda bile geriliyordum ama Göztepe maçında 1-0 yenik duruma düşsek de kazanacağımızdan emindim. Fatih Hoca hem saha içindeki oyunculara hem kulübedekilere hem de tribündeki herkese o güveni veriyor" diyerek görüşünü paylaştı.



TUDOR İLE TAKIMIN BAĞLARI KOPMUŞTU

Futbolcuların Göztepe karşısında sergiledikleri performanstan dolayı da mutlu olan başkan Dursun Özbek, "Takımla teknik direktör Igor Tudor arasındaki bağlar kopmuştu. Biz ilk adımı attık ve hoca değişikliği yaptık. Futbolculardan böyle bir reaksiyon bekliyordum. Göreceksiniz ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.





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