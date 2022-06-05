Dursun Özbek: 'Küçülmek bize yakışmaz'

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.



GS Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda açıklamalarda bulunan Özbek, "Hedefimizde küçülmek yok. Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyız." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı takımda 2015-2018 yıllarında da başkanlık yapan Özbek, yoğun ısrarlar üzerine tekrar başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Adaylara kendi başkanlığımda birleşme teklifi yaptım. Eşref Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi. Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise bu teklifi kabul etti. Bana arkadaşlarım 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?' diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray'a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim." diye konuştu.



"Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için mutlaka mali bağımsızlığınızın olması lazım." diyen Dursun Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasından süratle çıkma gereği var. Sürdürülebilir sportif başarı bunun arkasından gelecektir. Gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kazanılacak her kupanın önemli bir değeri var. En büyük hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri utandırmamak. 2023'ü zaferle taçlandırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.





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