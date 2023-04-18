Dursun Özbek: "İstanbul'a 3 puanla döneceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşması öncesi kısa bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'İstanbul'a 3 puanla döneceğiz'
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18 Nisan 2023 18:52
Galatasaray'da takımla birlikte Alanya'ya giden başkan Dursun Özbek açıklamada bulundu.

Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray taraftarı her yerde. Alanya'da da gayet iyi karşılandık. Maça gidiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hava da çok güzel. İnşallah iyi bir sonuçla İstanbul'a döneceğiz. İnşallah bu akşam Alanyaspor'u yenmek nasip olur."

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