Dursun Özbek'in sıradaki hedefi işyerleri!

Mecidiyeköy'de Galatasaray'a ait atıl bir şekilde bekleyen binayı, Leo Residences projesine çeviren Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, lansmanda 186 dairenin 134'ünü kulüp üyelerine sattı.



1 milyar TL'yi kasasına koyacak olan sarı-kırmızılı kulüpte şimdi sıra Leo Residences projesinde yer alan işyerlerinin satışını geldi.



Ofis satışından da önemli bir gelir bekleyen Özbek yönetimi, interaktif ortamda muhtemel alıcılara dükkanlarla ilgili bilgi aktaracak.





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