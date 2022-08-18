Dursun Özbek'in acı günü!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.



Sporx ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.



Öte yandan sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, Kezban Özbek'in vefatı sebebiyle Petrol Ofisi ile imzalanacak olan sponsorluk anlaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.



Galatasaray yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.





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