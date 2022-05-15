Dursun Özbek iddiaları için açıklama

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlık seçimine tek aday gireceği, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ise listesinde yer alacağı iddiaları yalanlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek iddiaları için açıklama
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15 Mayıs 2022 23:42
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Camianın bir kısmı, Dursun Özbek'e aday olması için baskı yaparken, Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun da Dursun Özbek'in listesinde olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılı camiadaki bu iddialar üzerine Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan açıklama geldi.

METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk yaptığı açıklamada "Bugün akşam üzeri 36. Başkanımız Dursun Özbek'in daveti üzerine kahve içtik. Bundan önce olduğu gibi Finansal sorunlar ve çözüm önerileri üzerine 30 dakika sohbet ettik. Durum bundan ibarettir." dedi.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Bir başka başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada "Dursun Özbek'in listesine gireceğime yönelik haberler gerçek dışı. Başkan adaylığım devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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