Dursun Özbek: 'İdari ibrasızlık kalkacak!'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiadaki gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki almasının ardından flaş bir açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı camiada artık beyaz bir sayfa açıldığını söyleyen Dursun Özbek "Ben diyorum ki, bu idari ibrasızlığı, bu yükü sırtımızdan atalım. Zaten önümüzdeki dönemde tüzüğümüzden de çıkacak. Merak ediyorum, genel kurulumuz bu idari ibrasızlığa nasıl bakıyor. İyi bir şey olduğunu düşünen var mı?" dedi.



Dursun Özbek ayrıca "Sonradan öğrendik ki idari ibrasızlığın hukuki olarak hiçbir karşılığı yokmuş. Sadece camiaları bölen, parçalayan bir şeye dönüşmüş. Kalpler kırıldı, ben de yaptım ben de kırdım. Ama artık bu geçmişte kalsın. Geçmişte başkanlarımızı üzdük, eski yönetimlerin kalbini kırdık. Bugün geldiğimiz noktada görüyorum ki bu hareketin Galatasaray'a hiçbir faydası yok. Ben diyorum ki, geçmişten gelen idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım. Geçmişteki ibrasızlıkları artık sildik. Bundan sonra geçmişle ilgili yorum yapılamaz. Artık hep kardeş kalalım, hep bugünkü gibi kalalım." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ