Dursun Özbek: 'Gaziantep FK de çekilecek'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.



Özbek, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konularla ilgili açıklamada bulundu. Özbek, Hatayspor'un ardından Gaziantep FK'nın da ligden çekileceğini düşündüğünü söyledi.



Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı;



"Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan önemli konulardan birisi Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yaşadığı zor durumdan dolayı ligden çekilme durumları. Hatay zaten çekildi, Gaziantep pazartesiye kadar süre istedi. Bana göre onlar da çekilecek. Statüleri aynı kalacak. Önümüzdeki sene, ya da bir sonraki sezon tekrar lige dönüş yapabilecekler bu konuşuldu. Bütün kulüpler buna mutabık kaldı. Bu kulüplerin oyuncuları var, gelirleri azalacak. Her kulübün bir galibiyet primini bu kulüplere vermesi ve federasyonun da katkısıyla maddi destek vermek konuşuldu ve herkes kabul etti. Kulüpler Birliği büyük bir dayanışma gösterdi. Hatay ve Gaziantep FK'nın durumu çok zor. Allah yardımcıları olsun."





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