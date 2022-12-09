Dursun Özbek: 'Galatasaray borca batık'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.



Ekonomik sıkıntıların altını çizen Başkan Özbek, "Galatasaray, ticari terminolojide 'borca batık' bir kulüp durumunda. Galatasaray'ın son 30 senesine baktığımız zaman hep borca batık bir kulüp. Böyle devam etme şansımız var mı? Bence yok. Bankalar Birliği anlaşmasının zerresinde Galatasaray etiğinin yeri yok, Galatasaray değerlerinin dikkate alındığı hiçbir kısım yok. Ben bundan rahatsızım. Bu anlaşmadan çıkacağım. Hedeflediğimiz projelerimizden gelecek yaklaşık 10 milyar TL ile birinci hedefimiz Bankalar Birliği'ne olan 2.2 milyar TL borcumuzu tek seferde ödemek" dedi.



Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo ile ilgili soruya ise "Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım" cevabını verdi.



Gençler kadroya girdi



Cim-Bom kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Muslera, Torreira, Mertens, Nelsson ve Seferovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Icardi ile Oliveira kadroda yer almadı. Okan Buruk, genç oyuncular Atakan, Beknaz, Jankat, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner, Baran Aksaka, Efe Akman, Metehan ve Emre'yi kadroya dahil etti. Aslan ilk çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.





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