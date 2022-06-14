Dursun Özbek'in Galatasaray'daki ikinci başkanlık dönemi bugün resmen başladı.



Hafta sonu yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı Basın Toplantı Odası'nda yapılan törenin dışında, devir-teslim işlemi de, saat 17.00'de Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.



"GALATASARAY BENİM YUVAM"



Mazbatasını alan Özbek, tören sonrasında ''Ekibimle beraber hizmet için geldik. Yeniden görev almanın heyecanını yaşıyorum. Genel kurul ve taraftarlardan bana yardımcı olmasını istiyorum. Galatasaray benim yuvam. İnşallah projelerimizi realize edeceğiz. Camiamızdan birlik ve beraberlik talep ediyorum. Artık küslük olmasın. Birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın kurucu Ali Sami Yen ve Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın mezarlarını ziyaret eden Dursun Özbek "Galatasaray olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüptür. Cumhuriyetin 100. yılında en çok kupa alan, en başarılı takım olma mecburiyetindedir Galatasaray." dedi.



Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 91. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı ise Başkan Dursun Özbek'in başkanlığında saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.



