Dursun Özbek: 'Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısında konuştu.
İşte Özbek'in açıklamaları;
"200 küsür milyon faiz öderken, faiz oranları yaklaşık %12'lerde seyrederken, bu faiz rakamlarını ödedik. 1 Haziran - 30 Kasım dönemine baktığımız zaman faiz oranı %35'lerde seyrederken, 540 Milyon TL civarı faiz ödedik. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün faiz oranı %45'lerde. Faiz, Galatasaray'ın kanayan bir yarası. Sportif faaliyetlerde Galatasaray don derece başarılı. Galatasaray bu faiz yükünden kurtulsaydı, çok güzel bir karlılık vardı."
"G.SARAY'I BU FAİZ SARMALINDAN ÇIKARACAĞIZ"
"İlk günden beri bu faiz sarmalından çıkmamız gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Yapılandırmadan olan borcumuzu ödeyerek, kısa sürede Galatasaray'ı bu faiz sarmalından çıkaracağız. Bu süreçte bizim yanımızda durdunuz. Genel kurul üyelerine, taraftarlara büyük bir teşekkür gönderiyorum."
"G.SARAY'A AÇILAN 8-9 CEPHE VAR"
"Galatasaray için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Her zamankinden daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Arkamızda durun. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın bu başarılı yürüyüşüne, çelme takmak isteyen, engellemek isteyen bir sürü mihrak var. Her zaman bunu kullanıyorlar. Bir arada sırt sırta olmamızın büyük önemi var."
"SEVGİ İKLİMİNDEN AYRILMAYALIM"
"Benim ve arkadaşlarımın çok önem verdiği bir konu var. Galatasaray'ın olmazsa olmazı, hep ifade ettiğim: Barışık olalım, birbirimizi sevelim ve bu sevgi ikliminden ayrılmayalım. Hiçbir Galatasaraylı'nın bu iklimi zedelemek üzere ne bir söz söylemesi ne de bir yorum yapması lazım. Ben ve arkadaşlarım bu iklimin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tavsiyem; herkesin bu iklimi koruması için ellerinden geleni yapması."
"TEMİNATLAR YENİLENİYOR"
"Hayri Kozak 20 Milyar TL teminat olduğunu söyledi. Bunların hepsi Galatasaray Sportif A.Ş ile Bankalar Birliği arasındaki sözleşme gereği. Bankalar Birliği anlaşması içerisinde kaldığımız sürece bu teminatlar yenileniyor."
"RAKİP TAKIM BAŞKANLARI BİLE BİLİYOR"
"Bu faiz işinden kurtulalım. Nasıl yapacağımızı da söyledik. 2022 Haziran'daki seçim öncesinde ve sonrasında defalarca söyledik. Şimdi kürsüden çıkıp 'Bu tablo ile bur borç ödenmez' deniyor. Ben bu borcu futboldan kazandığım parayla ödeyeceğim dedim mi? Bu faizden nasıl kurtulacağımızı rakip takım başkanları bile biliyor! Bizim bu toplantılarımızı bile takip ediyorlar. Kendileriyle buluştuğumuzda anlatıyor. Bankalar Birliği'nin yöneticileri, bana ve arkadaşlarıma tebriklerini sunuyorlar."
"BİLEREK YORUM YAPIN"
"Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yorum yapın. Ya da sorarak yorum yapın. Burada söylenenler her tarafa, Bankalar Birliği'ne yayılıyor. Her ne konu varsa kapım açık. Burada yapılan yorumlar önemli, bu yüzden gerçekle bağdaşmalı."
İşte Özbek'in açıklamaları;
"200 küsür milyon faiz öderken, faiz oranları yaklaşık %12'lerde seyrederken, bu faiz rakamlarını ödedik. 1 Haziran - 30 Kasım dönemine baktığımız zaman faiz oranı %35'lerde seyrederken, 540 Milyon TL civarı faiz ödedik. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün faiz oranı %45'lerde. Faiz, Galatasaray'ın kanayan bir yarası. Sportif faaliyetlerde Galatasaray don derece başarılı. Galatasaray bu faiz yükünden kurtulsaydı, çok güzel bir karlılık vardı."
"G.SARAY'I BU FAİZ SARMALINDAN ÇIKARACAĞIZ"
"İlk günden beri bu faiz sarmalından çıkmamız gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Yapılandırmadan olan borcumuzu ödeyerek, kısa sürede Galatasaray'ı bu faiz sarmalından çıkaracağız. Bu süreçte bizim yanımızda durdunuz. Genel kurul üyelerine, taraftarlara büyük bir teşekkür gönderiyorum."
"G.SARAY'A AÇILAN 8-9 CEPHE VAR"
"Galatasaray için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Her zamankinden daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Arkamızda durun. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın bu başarılı yürüyüşüne, çelme takmak isteyen, engellemek isteyen bir sürü mihrak var. Her zaman bunu kullanıyorlar. Bir arada sırt sırta olmamızın büyük önemi var."
"SEVGİ İKLİMİNDEN AYRILMAYALIM"
"Benim ve arkadaşlarımın çok önem verdiği bir konu var. Galatasaray'ın olmazsa olmazı, hep ifade ettiğim: Barışık olalım, birbirimizi sevelim ve bu sevgi ikliminden ayrılmayalım. Hiçbir Galatasaraylı'nın bu iklimi zedelemek üzere ne bir söz söylemesi ne de bir yorum yapması lazım. Ben ve arkadaşlarım bu iklimin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tavsiyem; herkesin bu iklimi koruması için ellerinden geleni yapması."
"TEMİNATLAR YENİLENİYOR"
"Hayri Kozak 20 Milyar TL teminat olduğunu söyledi. Bunların hepsi Galatasaray Sportif A.Ş ile Bankalar Birliği arasındaki sözleşme gereği. Bankalar Birliği anlaşması içerisinde kaldığımız sürece bu teminatlar yenileniyor."
"RAKİP TAKIM BAŞKANLARI BİLE BİLİYOR"
"Bu faiz işinden kurtulalım. Nasıl yapacağımızı da söyledik. 2022 Haziran'daki seçim öncesinde ve sonrasında defalarca söyledik. Şimdi kürsüden çıkıp 'Bu tablo ile bur borç ödenmez' deniyor. Ben bu borcu futboldan kazandığım parayla ödeyeceğim dedim mi? Bu faizden nasıl kurtulacağımızı rakip takım başkanları bile biliyor! Bizim bu toplantılarımızı bile takip ediyorlar. Kendileriyle buluştuğumuzda anlatıyor. Bankalar Birliği'nin yöneticileri, bana ve arkadaşlarıma tebriklerini sunuyorlar."
"BİLEREK YORUM YAPIN"
"Bir konuda yorum yapıyorsanız, bilerek yorum yapın. Ya da sorarak yorum yapın. Burada söylenenler her tarafa, Bankalar Birliği'ne yayılıyor. Her ne konu varsa kapım açık. Burada yapılan yorumlar önemli, bu yüzden gerçekle bağdaşmalı."
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