Dursun Özbek formülüne Hamamcıoğlu engeli

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi sıcak gelişmeler yaşandı. İşte hafta sonunda yaşananlar; Cumartesi günü Sinan Erdem'de saat 20.30'da Bahçeşehir ile oynanan basketbol maçının başlamasına 5 dakika kala Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek ve Galatasaray eski yöneticisi Ural Aküzüm ile birlikte solona giriş yaptı.



Özbek'i Galatasaray basketbol şubesinin sponsoru Erden Timur karşıladı. Karşılaşmayı saha içinde aynı bölümde takip eden Timur ve Özbek'e Başkan adayı Metin Öztürk de eşlik etti.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK



Bu isimler, karşılaşmanın devre arasında ise bir odaya geçti. Özbek, odaya taraftarların "Aday ol, kurtar bizi" tezahüratları eşliğinde gitti. Görüşmeler sonrası Dursun Özbek, başkanlık konusunda ilk kez bu kadar yumuşadı. Özbek, ayrıca cumartesi günü Başkan Burak Elmas ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Kendisine 'Aday olup olmayacağını' sordu. Elmas, Özbek'in sorusuna 'Hayır' yanıtı verdi.



DÜN TOPLANTILAR DEVAM ETTİ



Özbek, çalışmalarına pazar günü de devam etti. Dursun Özbek başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile bir görüşme yaptı. Öztürk, çatı aday formülüne sıcak baktı. Hamamcıoğlu ise adaylık konusunda geri adım atmadı.



Özbek, pazar gecesi geç saatlere kadar Cemal Özgörkey, Erden Timur gibi isimlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak Hamamcıoğlu'nun adaylıktan çekilmemesi çatı formülünün iptal edilmesine neden oldu.



Dün de toplantılarına devam eden Özbek'in bugün kararını vermesi bekleniyor. Listeler 20 Mayıs'a kadar teslim edilecek. Kendisine 'Aday olup olmayacağını' sordu. Elmas, Özbek'in sorusuna 'Hayır' yanıtı verdi.









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