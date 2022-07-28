Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"SIRASIYLA AÇIKLAYACAĞIZ"



Transfer sorularına cevap veren Dursun Özbek "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Oldukça yol aldık. Bazı ufak gecikmeler olabilir bunun nedeni Galatasaray'ın parasını korumak. Taraftarlar endişelenmesin. Biz Galatasaray'ın cebini koruyoruz. Sırasıyla açıklayacağız. İsim vermek, rakamları arttırır." dedi.



"ENDİŞEYE MAHAL YOK"



Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Dursun Özbek "Daha önce başkanlık yaptım. Taraftarı nasıl mutlu edeceğimi biliyorum. Ayrıca tecrübelerimiz ve aldığımız dersler var. İyi takım kuracağız ama bunu en düşük bütçe ile yapmak önemli. Endişeye mahal yok." ifadelerini kullandı.



"EN KISA ZAMANDA DUYURURUZ"



Dursun Özbek ayrıca "Taraftarımızın içi rahat olsun, hiç endişe etmesinler, biz Galatasaray'ın cebini koruyarak transfer yapıyoruz. Transferleri en kısa zamanda açıklayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.











