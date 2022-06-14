Galatasaray'da ikinci kez başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, transferde izleyeceği rotayı büyük ölçüde belirlemiş durumda. Öncelikle teknik direktör Domenec Torrent'i gönderip, Okan Buruk, Marcelo Gallardo veya isimleri gizli tutulan iki yabancıdan birini takımın başına getirecek olan Özbek, daha sonra oyuncu transferlerine başlayacak. Önceki gün Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen Pilav Günü'ndediyerek bu konuda izleyeceği politikayı açıklayan Özbek'i bekleyen esas sorun ise iç transfer...Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri performanslarla parlayan Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'e Avrupa'dan ciddi transfer teklifleri geliyor. Sevilla Marcao'ya, Lyon da hem Kerem hem Mustafa Muhammed'e talip. Oyuncuların transferlerini gerçekleştirmek için Galatasaray'daki başkanlık seçiminin bitmesini bekleyen iki kulübün birkaç gün içinde yeni yönetimle temasa geçmesi bekleniyor. Camianın üç futbolcuyla ilgili tavrını merak ettiği başkan Dursun Özbek'in kararı ise net. Özbek,diye soranlara şu cevabı veriyor:"Bir transfer söz konusu olduğunda biz öncelikle futbolculara sorarız; eğer gitmek isterlerse teklifleri masaya koyar düşünürüz. Onun dışında bizim bu futbolcuları satma gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Kaldı ki üçü de bu sezon gayet başarılıydı. En iyi oyuncularımı neden satayım? Biz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında şampiyon olacak bir kadro kurmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kerem, Marcao ve Mustafa Muhammed'e ihtiyacımız var. Olağanüstü teklifler gelmediği sürece üç oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz."Ardından transfer döneminin başlamasına kısa süre kala FIFA ile sorun yaşamamak adına 2 önemli tehlike ortadan kaldırılacak. İlki Mustafa Muhammed'in, 4 milyon dolarlık bonservis bedeli Zamalek Kulübü'ne ödenecek. Ardından Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu'nun bonservis bedeli taksitleri kulüplerine yatırılacak. Galatasaray'ın geçen yıl kadrosuna kattığı bu 5 futbolcu için ödemesi gereken bonservis taksiti tutarı ise 6 milyon Euro.Diego Carlos'un Aston Villa'ya transferi sonrası stoper arayışına başlayan Sevilla, Galatasaray'ın savunmacısı Marcao'yu gözüne kestirdi.Hem 26 yaşındaki stoper hem de Galatasaray, La Liga kulübünün bu ilgisini biliyor. Ayrıca Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao da La Liga'da oynamanın büyük bir fırsat olacağının farkında.Ancak Sánchez-Pizjuán tarafı, henüz bu ilginin ötesine geçmedi. Müzakereler, iki nedenden dolayı henüz başlamadı.Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu'na bir talip daha çıktı. Lyon, Atletico Madrid, Marsilya, Dortmund gibi kulüplerin yakından takip ettiği iddia edilen ve Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan Kerem için İtalya'dan da bir iddia ortaya atıldı.Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un milli futbolcumuz için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Bunun üzerine İtalyan Calcioline sitesi ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiasını ortaya attı.Haberde şu ifadeler kullanıldı: Türk futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Atalanta ile Serie A şampiyonluğu için mücadele edebilir. 2026 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmesi olmasına rağmen Kerem ile başta Atalanta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Atalanta yönetimi hayal kırıklığı yaratan bir sezonun Gian Piero Gasperini'ye kaliteli futbolcular sunmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bergamo'ya gelebilir.