Dursun Özbek: 'Deprem bölgesi hala perişan halde'

Galatasaray'da depremzede vatandaşlara yardım amaçlı düzenlenen müzayedeye katkıda bulunan isimler için plaket töreni gerçekleştirildi.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen plaket törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve müzayedeye katkıda bulunan isimler katıldı.



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, kürsüye gelerek şu konuşmayı yaptı:



"Değerli Galatasaraylılar hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat'ta Türkiye büyük bir deprem yaşadı. 11 ilimiz bu depremden etkilendi. Galatasaray Spor Kulübü olarak büyük bir sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği sorumluluk çerçevesinde depremin birinci gününün gecesinde Hatay'a indik. Oradaki durumu görmek, orada Galatasaray'ın neler yapabileceğini tespit etmek üzere Erden Bey kendi aracı ile Hatay'a gitti. Depremin birinci gününden bugüne kadar bölgenin yaralarını sarılması için Galatasaray olarak elimizden gelen ne geliyorsa en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 100 tır insani yardım malzemesi indirdik. Bunun içinde yiyecek, içecek, giyecek, aklınıza ne geliyorsa bölgeden ne talep ediliyorsa oraya indirdik. Bunu yaparken de çok güzel bir şekilde organize olduk."



"BÜYÜK BİR DRAM YAŞANDI"



"Birinci gün Hatay'a indiğimiz zaman önce büyük bir depo tuttuk. Buradan giden yardım malzemelerinin orada istiflenmesini sağlamak üzere tuttuk. Oraya gönderilen malzemeler sokağın orasında bırakılıyordu. Ardından Kahramanmaraş'ta büyük bir depo tuttuk. Buradan gönderilen yardımlar için ultrAslan büyük destek verdi. ultrAslan UNİ büyük destek verdi. Buradan sevk edilen tırlar onların da refakati ile bölgeye intikal etti ve yerli yerine ulaştı. Bölgede köylere ulaşmak için 26 tane pikap araçlar ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık. Depremin 7. günü ben de bölgeye gittim. Bölgedeki yapılan işleri, bölgenin ne durumda olduğunu gördük. Allah bir daha Türkiye'nin başına böyle bir felaket vermesin. Hakikaten özellikle Hatay ve Maraş yok olmuş. İnsanlar evlerini, barklarını, ailelerini kaybetmiş. Büyük bir dram yaşandı. Türk milleti olarak, Galatasaray Spor Kulübü olarak bizim de üzerimize büyük bir sorumluluk düştü. Bölgeye indiğimde çocuklar, büyükler, bölgeye gelen herkes geldiğimizi duyunca formasını giyip boynumuza sarıldılar. Bu beni çok duygulandırdı. Bizi orada görmekten dolayı çok mutlu oldular. Bu bizi çok fazla yüreklendirdi. Bölgeye en üst seviye ne yapabileceğimiz konusunda sayın bakanlarla istişare etme durumunda kaldık."



"KONTEYNER EV VE KALICI KONUT SÖZÜ VERDİK"



"Özellikle Gaziantep'te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile konuştuk. Bölgenin yapılanmasından sorumluydu. Kendisiyle konuşurken 500 adet konteyner ev yapabileceğimizi söyledik. Bunun da hazırlıklarına girişmiştik. Bölgeden büyük bir insan göçünün olduğunu öğrendik. Yıkılmamış dahi olsa sanayi durmuş haldeydi. İnsanlar korkudan dolayı bölgeden göçüyorlardı. Bu, bölgenin ekonomisini en çok etkileyecek hususlardan biriydi. Sadece konteyner yapmakla kalmayıp kalıcı konut üretimi için de sayın bakanla konuştuk ve 250 kalıcı konut yapmak için Galatasaray adına kendisine söz verdik. Bana bunun 400-500 milyon TL yaklaşık bütçesinin olduğunu söyledi. Bunu nasıl temin edeceğim konusunda sorular sordu. Galatasaray Spor Kulübü o kadar büyük bir kulüp ki 30 milyon taraftar başına 10 TL bağışlansa 300 milyon TL yapıyor. Bu paralar Galatasaray camiası için, özellikle taraftar desteğini aldığımız zaman büyük paralar değil. İnsanların evsiz kaldığı, memleketin yüzde 20'sinin yıkıldığı böyle bir ortamda Galatasaray Spor Kulübü duyarsız kalamaz. Gerekeni yapacağız ve bu konudaki aktivitelerimizi çeşitlendireceğiz diye kendisine söz verdim. Allah'a çok şükür olsun ki 500 konteyner için bütçemizi tamamladık. İmalat yapılıyor. 100 tanesini Nurdağı'na sevk ettik."



"Biraz önce Sayın Bakan Vahit Kirişçi'nin özel kalemiyle görüştüm. Onlar da Kahramanmaraş'taki millet bahçesinin önünde Erden Timur'un sahip olduğu Nef Grubu'nun katkısıyla 1000 konteynerlik bir projemiz var. Burada 400 konteyneri biz göndereceğiz. Büyük bir kısmı hazır. Geri kalan kısmı hazırlanıyor. Bakan bölgenin sevkiyata hazır olduğunu söyledi. Bugün aldığımız bilgi çerçevesinde sevkiyata başlıyoruz."



"YARDIM TOPLAMAK İÇİN İZİN ALDIK"



"Yardım toplamak için kamunun talepleri var. Önüne gelen yardım toplayamıyor. Galatasaray Spor Kulübü olarak Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'ya gittim ve verdiğimiz taahütleri anlattım. Bu paraları toplayacağız. Taraftarımız buna hazır. Bu müsaadenin kamu tarafından Galatasaray'a verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu faaliyetimiz yasal çerçevede takılmasın dedim. AFAD ile yaptığımız protokol çerçevesinde yapacağımız işleri anlattık. Galatasaray Spor Kulübü olarak hem sms vasıtasıyla hem de diğer organizasyonlarla yardım toplamak için iznimizi aldık."



"Bundan sonra iş bize düşüyor değerli Galatasaraylılar. Bunun ilk aktivitesi olarak bölgeye gönderdiğimiz 100 tırlık insani yardımı Galatasaraylılara ulaşarak sağladık. Bütün destekçilerimize büyük bir teşekkür gönderiyorum. İkinci faaliyetimiz de Galatasaray'da tarihe geçmiş sporcularımızın, formaları, eşyaları veya Galatasaray için çok değerli malzemelerin bağışlanmasını ve bunları satacağımızı ifade ettik. Galatasaray Lisesi'nde tertiplediğimiz bu müzayededeki malzemenin tamamını tükettik. Bu müzayedeye gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür borçluyum. Bu müzayedede yaklaşık 25 milyon TL toplandı. Umduğumuzun çok üstündeydi. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu, bu işte duygusallığını yansıttığını düşünüyorum. Bugün bunun hatırası olarak hem malzemelerin teslimini yapacağız hem de bir hatıra olarak isminize düzenlenmiş plaket hazırlattım. Bunları size takdim edeceğim."



"BÖLGE YARDIMA MUHTAÇ; HEYECANIMIZI KAYBETMEMELİYİZ"



"Depremin üstünden epey zaman geçti. Şöyle bir tespit var. Giderek bu heyecanın azalmasına müsade etmememiz lazım. Bölge hala perişan, yardım muhtaç vaziyette. Devletimiz büyük ölçüde bu yaraları sarmak için mücadele ediyor; ama bu işi sadece devletin üstüne bırakmamak lazım. Sloganımız, 'Bu destek, hiç bitmeyecek' sloganı. Bu desteğin hiç bitmemesi lazım. Onlar bizim insanlarımız, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız. Bugüne kadar yaptıklarımız çok iyiydi. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı heyecanı, hızı kesmememiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için bundan sonra yapacağımız aktivitelere ilgi gösterin. Hep beraber yaraları saralım. Galatasaraylılardan beklenen bu. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz."



Başkan Dursun Aydın Özbek, plaket takdiminin ardından kürsüye gelerek destek çağrısını yineledi ve tören sona erdi.





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