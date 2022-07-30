Dursun Özbek: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyiyiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda önemli açıklamalar yaptı.



Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin, Galatasaray Sportif AŞ'ye olan borcunu acilen ödemesi gerektiğini aktaran Özbek, "Yaklaşık 2-3 yıldır bunun büyük bir risk olduğu söyleniyor. 'Galatasaray Sportif AŞ elimizden gider.' deniliyor. Gider mi gider. Bu tehlikenin varlığını hep söyledik. Bunun bir tek çözümü var. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif AŞ'ye olan borcunu ödemek zorunda. Bu borç, bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira civarında. Bu riski uzun vadede taşıyamayız. Zaten ürettiğimiz projelerin amaçlarından biri de bu." diye konuştu.



Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sorunlarını çözmek için göreve geldiklerini vurgulayarak, "Bize güvendiniz ve seçtiniz. 'Galatasaray'ın bu sıkıntılarını, problemlerini çözün.' dediniz. Biz de bunun için ve size verdiğimiz sözlerin hepsini tutmak için görevi devraldık." ifadelerini kullandı.



"FLORYA'YI SATMAYACAĞIZ, YANLIŞ!"



Florya arazisiyle ilgili akıllardaki sorulara yönelik konuşan Dursun Özbek "Bizim için 'Florya'yı satacaklar.' diyorlar. Bunu defalarca anlattık. Florya'da 20 dönümümüzün dışında, bize ait olmayan 40 dönümlük arsayı önce kazandıracağız. Bu iki arsanın birleşmesiyle ortaya çıkacak büyük parsel imara çıktığı zaman değeri çok büyük olacak. Biz geliştirmeden, bunu kastediyoruz. 1 milyar 800 milyon liralık borç böyle ödenecek. 2 milyar 700 milyon liralık Bankalar Birliği borcu böyle ödenecek. Arsaların birleşmesi ve geliştirilmesinden ortaya çıkacak fon, sadece bu iki sorunu çözmekle kalmayacak. Bu fon, inşaat maliyeti çıktıktan sonra yaklaşık 6,5 milyar lira. Bu fon, kimsenin el süremeyeceği bir fon olarak Galatasaray'a hizmet edecek. Kemerburgaz'daki yeni yerleşkemiz de bu fon sayesinde imal edilecek. Adnan Polat, Riva'daki ham araziyi imar suretiyle 2010-11 yıllarında kazandırmıştır. Adnan Polat teşekkürü hak ediyor." dedi.



"RİVA'DAN 155 MİLYON DOLAR GELDİ"



Galatasaray'ın geleceği için önemli işler planladıklarını aktaran Özbek, "Tabii bu işler zor işler. Ama Galatasaray sevdalısı olan herkesin buna ihtiyacı var. Biz bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık halının altına süpürme dönemi bitti. Bu konuyla ilgili bize vereceğiniz destek çok önemli. Bize göre Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlayan bir realizasyon." ifadelerini kullandı.



Dursun Özbek, Riva projesinden, bugüne kadar kulübün kasasına 155 milyon dolar girdiğini anlatarak, "Sadece bu kadar değil. Şu an faz faz imalata devam ediyor. Yaklaşık 750 villa daha var. Bunun 150 tanesi Galatasaray'a ait. Bugünkü hesaplamayla 2 milyar 250 milyon mertebesinde bir gelir olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIZ"



Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacaklarını tekrar söyleyen Dursun Özbek "Bankalar Birliği anlaşmasının farkında olalım. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmakta ısrarlıyız. Oluşturacağımız fonlar sonrasında bu anlaşmadan çıkacağız. Bugün için düşük faiz olabilir ama sonra günlerde bir gelişmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu haftaya kadar bankalar, özellikle kamu bankaları belli oranda kredi veriyorlardı. Son günlerde bir hareketlenme var. Farklı uygulamalar var. Faiz grafiği, enflasyonla ilişkisiz bir şekilde seyrediyor. Bu uzun süre böyle gitmez. Tedbiren bu işten çıkmalıyız." dedi.



"İSTANBUL'DA EN İYİ KULÜBÜZ"



Dursun Özbek ayrıca ekonomik anlamda ezeli rakiplerine göre oldukça iyi durumda olduklarını söylerken "Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmak için gece gündüz işimizi gücümüzü bırakmış çalışıyoruz. İstanbul'daki kulüpler içerisinde mali yapısı, borç stoğu en iyi durumda olan kulüp hangisi? Gidin TFF'ye, Bankalar Birliği'ne Maliye'ye sorun! En iyi durumda olan takım Galatasaray. Bunlar zaten yayınlanıyor. Böyle olmasının sebebi geçmişte ürettiğimiz projelerin, özellikle Riva projesinin katkısı çok büyük. Biz en süratli şekilde bu borç stokundan kurtulmayı ve sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için de sürdürülebilir bir mali yapıyı kurmak için çalışıyoruz. Bunun oluşturulmasında elbette gayrimenkullerimizin geliştirilmesi önemli bir yer tutuyor. Ama gerek dijital dünyada gerek sponsorluklarda gerekse mağazacılıkta yeni yapılanmamız var. Bütün mecraları zorlamak suretiyle Galatasaray için en iyi fonu oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.





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