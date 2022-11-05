Dursun Özbek: "Beşiktaş'ı yeneceğiz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'Beşiktaş'ı yeneceğiz'
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05 Kasım 2022 11:54
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların başkanı, derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Derbide muazzam bir kalabalık olacak. 50 bin kişinin üzerine ıkacağız. Herkesi derbiye davet ediyorum. İnşallah stattan başarıyla ayrılacağız." ifadelerini kullandı. 

 
 

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