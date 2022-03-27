Dursun Özbek: "Ben yaşıyorum yahu"

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda üye Cahit Göncü, merhum başkan Mustafa Cengiz'i anarken, yanlışlıkla Dursun Özbek'i de söyledi. Dursun Özbek de tepkisini gülerek gösterdi

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Dursun Özbek: 'Ben yaşıyorum yahu'
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27 Mart 2022 09:53
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı. Genel kurulda konuşan üye Cahit Göncü, "Rahmetli Mustafa Cengiz'i, Dursun Özbek'i ve Selahattin başkanımızı anıyoruz" dedi.

Bu sözler üzerine Dursun Özbek hemen ayağa kalkarak "Ben yaşıyorum yahuuu" diyerek salona döndü. Dursun Özbek'in bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Cahit Göncü daha sonra, "Pardon başkanım. Ömrünüz uzadı" dedi.

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