Dursun Özbek: 'Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yapılan Yeniden Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkmak istediklerini açıkladı.



Sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, "Sözlerimden biri, mali bağımsızlıktır. Seçim döneminde defaatle söyledim. Dün Bankalar Birliği Konsorsiyumu'nu ziyaret ettim, kendilerine aynen; 'Sayın Genel Müdür, ben ve arkadaşlarım kararlıyız. Biz, sizle yapılan Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkmak istiyoruz.' dedim. 'Nasıl çıkacaksınız?' dediler, anlattık. Projeler bunlar, zamanlamaları bunlar." dedi.



"Şuna rağmen çıkacağız dedim, düşük faiz varken elindeki biriken parayla hesabı kapatıyorsun, 8-9 senelik ucuz kredi falan... Arkadaşlar durum öyle değil, durum öyle değil." diyerek sözlerini sürdüren Özbek, "Durum şöyle. Türk Lirası referans faizi var. Bu faiz sabit bir faiz değil. Bugünün koşullarında düşük olabilir ama yüksek enflasyon olduğu yerde bunun 2-3 kata çıkması mümkün. Düşük faiz bile dediğiniz zaman senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz, 400 milyon TL! Nasıl olacak? Hem sportif başarı istiyoruz, bir yandan 400 milyon TL ödüyorsun, ödemezsen ana paraya ekleniyor. Kar topu gibi." ifadelerini kullandı.



Dursun Özbek, "Şu an 2.7 milyar TL oldu, sene sonuna varmadan 3 milyar TL olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.



"BU TAVIR İÇİNİZE SİNİYOR MU!"



Galatasaray'ın başkanı, "Ben çok kararlıyım. Bu hesabı kapatacağım. Bu parayı ödeyeceğim Ziraat Bankası'na ve Denizbank'a. Bu anlaşmadan çıkacağım. Bağımsızlık kelimesinin tam anlamı burada yatıyor. Övündüğümüz şeylerden biri bağımsızlık, hürriyet! Tüm harcamalar Bankalar'ın idarecileriyle yapılıyor. Kendi inisiyatifiniz yok. Direktif veriyorlar, o parayı oraya ödeme, buraya öde. İçinize siniyor mu bu! Faizi maizi boşverin, bu tavır, bu davranış içinize siniyor mu!" dedi.



Özbek, "Buradan çıkmak son derece kolay. Genel kurul yapacağız ve onayınıza getireceğiz. Bu prangadan kurtulmak son derece olası." sözleriyle konuyla ilgili konuşmasını noktaladı.





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