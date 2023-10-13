Dursun Özbek: 'Ali Sami Yen'in izindeyiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kulüp kurucusu Ali Sami Yen'in kabri başında konuştu.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Ağabey, 118 yıl önce bu güzide kulübü Galatasaray Lisesi'nde kurdu. O ve arkadaşları, kulübün kuruluşuyla beraber bir misyon yükledi. Bu misyon, yabancı takımları yenmek. Bundan sonra gelip Galatasaray'ı yönetenler, Galatasaray'ı yüceltmek için bu misyona sadık kaldılar. Yabancılarla mücadelede en başarılı takım Galatasaray. Benim başkanlığımdaki arkadaşlar ve yönetim kurulum, bu misyona sadık kalıyoruz. Yabancı takımları yenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız zafer, bunun nişanesidir. Ben bütün camiama, özellikle taraftarlarıma, genel kuruluma, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri desteklerle bu zaferleri yaşıyoruz. İnşallah Galatasaray bundan sonra da bayrağı en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bizden sonra gelen arkadaşlar da bu misyona sahip çıkacaktır." dedi.
Dursun Özbek, "Ali Sami Yen Ağabey'e geldik bugün. Kabrinde onu ziyaret ettik. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Galatasaray'a hizmet etmiş ve göçmüş tüm ağabeylerimin mekanı cennet olsun, hayattakilere sağlık diliyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki zaferlerini hep beraber kutlamak üzere tüm Galatasaraylılar'a selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Hedefimiz belli. Türkiye'ye sporu, olimpik sporları getiren kulüp Galatasaray'dır. Ali Sami Yen Ağabey, sporun Türkiye'de gelişmesi için elinden geleni yaptı. Sporun her dalında hizmet vermiş birisi. Olimpiyatlar'da, sporda kendisi büyük bir spor adamıydı. Böyle bir spor adamının Galatasaray'dan neşet etmiş olması, doğması bize gurur veriyoruz. Kendisiyle iftihar ediyoruz. Onun izindeyiz." şeklinde konuştu.
Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcuların katıldığı etkinlikte, önce geleneksel Galatasaray pilavı yendi.
Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törende ise Dursun Özbek bir konuşma yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün 118. kuruluş yılını kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Özbek, "Kulübümüz bir asırdan uzun süre önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Türk olmayan takımları yenme hedefi ve iradesiyle kuruldu. Bugün tüm Galatasaraylılar bu hedefin peşinde durmadan yorulmadan ilerliyoruz. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı olması bizim için çok değerli. Bu özel yılda Galatasaray Kulübünün başkanı olmaktan ayrıca büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, benzersiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübüdür, Cumhuriyet'in yüzüdür." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın rekabet ettiği her branşta koyduğu hedeflere ilerlediğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:
"Galatasaray kazandığı her zaferle daha güçleniyor daha da büyüyor. Kazandığımız zaferlerle yepyeni bir nesil, gözlerimizin önünde Galatasaraylı oluyor. Ben Galatasaray sevgisinin bu şekilde nesilden nesile büyümesine tanık olmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi bana ve arkadaşlarıma daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu yeni neslin, Galatasaray sayesinde yüzünün her zaman gülmesini sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun için hiç durmadan mücadele edeceğimizin sözünü bir kere daha veriyoruz. Nice 118. yıllara. Yaşasın Galatasaray."
Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 74 yaşındaki Mehmet Ali İrtemçelik, yaş kütüğüne 118. yıl plaketini çaktı.
Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya takdim edildi.
Kazanılan kupalar tanıtıldı
Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı da yapıldı.
Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ali Sami Yen Ağabey, 118 yıl önce bu güzide kulübü Galatasaray Lisesi'nde kurdu. O ve arkadaşları, kulübün kuruluşuyla beraber bir misyon yükledi. Bu misyon, yabancı takımları yenmek. Bundan sonra gelip Galatasaray'ı yönetenler, Galatasaray'ı yüceltmek için bu misyona sadık kaldılar. Yabancılarla mücadelede en başarılı takım Galatasaray. Benim başkanlığımdaki arkadaşlar ve yönetim kurulum, bu misyona sadık kalıyoruz. Yabancı takımları yenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız zafer, bunun nişanesidir. Ben bütün camiama, özellikle taraftarlarıma, genel kuruluma, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri desteklerle bu zaferleri yaşıyoruz. İnşallah Galatasaray bundan sonra da bayrağı en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bizden sonra gelen arkadaşlar da bu misyona sahip çıkacaktır." dedi.
Dursun Özbek, "Ali Sami Yen Ağabey'e geldik bugün. Kabrinde onu ziyaret ettik. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Galatasaray'a hizmet etmiş ve göçmüş tüm ağabeylerimin mekanı cennet olsun, hayattakilere sağlık diliyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki zaferlerini hep beraber kutlamak üzere tüm Galatasaraylılar'a selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, "Hedefimiz belli. Türkiye'ye sporu, olimpik sporları getiren kulüp Galatasaray'dır. Ali Sami Yen Ağabey, sporun Türkiye'de gelişmesi için elinden geleni yaptı. Sporun her dalında hizmet vermiş birisi. Olimpiyatlar'da, sporda kendisi büyük bir spor adamıydı. Böyle bir spor adamının Galatasaray'dan neşet etmiş olması, doğması bize gurur veriyoruz. Kendisiyle iftihar ediyoruz. Onun izindeyiz." şeklinde konuştu.
Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcuların katıldığı etkinlikte, önce geleneksel Galatasaray pilavı yendi.
Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törende ise Dursun Özbek bir konuşma yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün 118. kuruluş yılını kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Özbek, "Kulübümüz bir asırdan uzun süre önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Türk olmayan takımları yenme hedefi ve iradesiyle kuruldu. Bugün tüm Galatasaraylılar bu hedefin peşinde durmadan yorulmadan ilerliyoruz. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı olması bizim için çok değerli. Bu özel yılda Galatasaray Kulübünün başkanı olmaktan ayrıca büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, benzersiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübüdür, Cumhuriyet'in yüzüdür." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın rekabet ettiği her branşta koyduğu hedeflere ilerlediğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:
"Galatasaray kazandığı her zaferle daha güçleniyor daha da büyüyor. Kazandığımız zaferlerle yepyeni bir nesil, gözlerimizin önünde Galatasaraylı oluyor. Ben Galatasaray sevgisinin bu şekilde nesilden nesile büyümesine tanık olmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi bana ve arkadaşlarıma daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu yeni neslin, Galatasaray sayesinde yüzünün her zaman gülmesini sağlamak bizim en önemli görevimiz. Bunun için hiç durmadan mücadele edeceğimizin sözünü bir kere daha veriyoruz. Nice 118. yıllara. Yaşasın Galatasaray."
Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 74 yaşındaki Mehmet Ali İrtemçelik, yaş kütüğüne 118. yıl plaketini çaktı.
Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara da madalya takdim edildi.
Kazanılan kupalar tanıtıldı
Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı da yapıldı.
Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.