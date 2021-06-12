Durmaz: "Fatih Terim birkaç kilometre fazla koşturur"

Bonservisi Galatasaray'da olan Jimmy Durmaz, teknik direktörü Jimmy Durmaz'la ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Durmaz: 'Fatih Terim birkaç kilometre fazla koşturur'
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12 Haziran 2021 23:42
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz, İsveç'te Fatih Terim ile ilgili konuştu.

C More kanalında Fatih Terim'in motivasyon başarısına değinen Jimmy, "Fatih Terim fantastik bir teknik adam, çılgın. Oyuncuları inanılmaz motive ediyor. Zaman geçtikçe daha da çılgın bir hal aldı. Onunla çalışırken birkaç kilometre fazla koşuyorsunuz. Sürekli, sürekli istiyor. Oyunculara ekstra enerhi veriyor. İstanbul'da maçı izleyen herkes, onun kenarda ne kadar aktif olduğunu anlar" dedi.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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