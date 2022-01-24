Durex ile haftanın en uzun ve etkileyici 5 performansı

YUNUS AKGÜN

EMRE AKBABA

UMUT BOZOK

BRITT ASSOMBALONGA

UĞURCAN ÇAKIR

DUREX İLE DAHA UZUN PERFORMANS

Süper Lig'de 23. hafta, oynanan birbirinden zorlu karşılaşmaların ardından tamamlandı. Geride kalan haftada yine etkileyici performans öne çıktı. Peki haftanın en özel 5 performansını hangi isimler sergiledi? İşte haftaya damga vuran 5 isim...Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, Süper Lig'de harika şova devam ediyor. Fatih Karagümrük maçına damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.Galatasaray'dan Alanyaspor'a geri dönen ve eski takımında yeniden çıkışa geçen Emre Akbaba, performansıyla taraflı, tarafsız herkesi kendine hayran bırakmaya başladı. Alanyaspor'un Giresunspor'u 3-1 yendiği maça 2 golle damga vuran Emre Akbaba, çarpıcı performansıyla alkışı hak etti.Kasımpaşa, Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçerken, Umut Bozok'un performansı da hayran bırakıyor. Fransız ekibi Lorient'ten kiralanan Umut Bozok, Galatasaray'ın ardından Kayserispor maçında da fileleri havalandırdı. Kasımpaşa'nın bonservisini almak istediği Umut, 23 lig maçında 11 gole ulaştı ve performansıyla parladı.Adana Demirspor'un önemli isimlerinden olan Britt Assombalonga, takımına katkı yapmaya devam ediyor. 5-0'lık Fatih Karagümrük maçında üst düzey performans gösteren Britt Assombalonga, 2 golle galibiyette başrol oynadı.Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili takım şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, kalesini korumada muhteşem başarısıyla dikkat çekiyor. Galatasaray deplasmanında maç boyunca ayakta kalan, üç direğe muhteşem bir koruma kalkanı olan Uğurcan Çakır, takımının umutlarını son bölüme kadar ayakta tuttur. Uğurcan Çakır'ın bu performansı, haftanın en özel ismi olmasını sağladı.Bu arada Durex Maraton da uzun süreli performansı garanti ediyor. 10 çiftten 8'i daha uzun performans için Durex Maraton'u öneriyor. İçerdiği özel kayganlaştırıcı sayesinde daha uzun süren performans sağlayan