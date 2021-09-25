Durdu durdu Atletico Madrid'i vurdu!

La Liga'da ilk 5 maçını mağlubiyetle kapatan Alaves, Mendizorrotza'da ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Durdu durdu Atletico Madrid'i vurdu!
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25 Eylül 2021 16:58
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Alaves ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio Mendizorrotza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Alaves, 1-0'lık skorla kazandı.

Alaves'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada Victor Laguardia attı.

Alaves, Atletico Madrid'i Mayıs 2013'teki 1-0'lık galibiyetinden 12 lig maçı sonrası ilk kez mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte Alaves, ilk 5 haftayı mağlubiyetle kapattıktan sonra ilk kez kazandı. Atletico Madrid ise ilk kez yenilerek 14 puanda kaldı.

Atletico Madrid, bir sonraki lig maçında Barcelona'yı ağırlayacak. Alaves ise Bask derbisinde Athletic Bilbao'ya konuk olacak.


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