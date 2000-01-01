Durant'ten Perkins'e, "satılmış" etiketi!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, eski Oklahoma City Thunder takım arkadaşı Kendrick Perkins'i, mevcut takım arkadaşı Kyrie Irving'i "liderlik eksikliği" konusunda eleştirdiği için "satılmış" olarak etiketledi.



Perkins, bir süredir Kyrie'yi eleştirmekten asla çekinmedi. İkili Cleveland Cavaliers üyesi olarak birlikte zaman geçirse de, ESPN analisti fırsat bulduğunda hep Irving'i eleştirmeye devam etti.



NBA, Temmuz sonu için 2019-20 NBA sezonunun yeniden başlamasını planlarken ve Irving, oynamak istemeyen oyuncuların koalisyonuna öncülük ederken, Perkins, Irving'i eleştirenler arasında en yüksek sese sahipti.



Irving'in, ESPN'in Get Up programında "liderlik eksikliğini" eleştirdikten sonra Perkins, birkaç küfür içeren bir tweet'de Irving'le ilgili daha çok şey bildiğini belirtmişti. Perkins daha sonra bu tweet'i silerek, başka bir tweet ile geri dönmüştü:



"Son tweet'imi affedin... ama bugün Kyrie'ye karşı gerçekten kendimi geri tuttum, çünkü telefon konuşmalarının arkasında gerçekten yaptığı 'kolpa saçmalıkları' gerçekten açığa çıkarabilirdim!!! Önümüze bakalım..."



Durant, Twitter'da kendisiyle dalga geçen bir tweet'i (boş şut kullanıp airball attığı) retweet etmenin yanı sıra, Thunder'dan eski takım arkadaşını "satılmış" olarak nitelendirdi.



