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Durant'ten eleþtirilere cevap: "Þu haline bak, hassas seni!"

Brooklyn Nets süperstarý Kevin Durant, 2016'da Golden State Warriors'a katýlma kararýný sorgulayan bazý Twitter kullanýcýlarýna bir kez daha cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarý Kevin Durant, 2016'da Golden State Warriors'a katýlma kararýný sorgulayan bazý Twitter kullanýcýlarýna bir kez daha cevap verdi.

Birkaç Twitter kullanýcýsý, Durant'in NBA þampiyonu olmak için "kolay yolu" seçtiðini belirtmiþlerdi.

Durant, Warriors ile arka arkaya (2017, 2018) þampiyonluklar ve Finaller MVP'si ödülleri kazanmýþtý.

2019 yazýnda Golden State'ten ayrýlan KD, Nets'e katýlmýþtý.

 

"Yok hakkaten ama, KD'nin yüzüklerine cidden saygý duyuyor musunuz? Dürüstçe söyleyin.

"Gram duymuyorum. Durant kolay rotayý seçti. Her iki ayda bir bundan bahsetmesinin bir nedeni de bu, içten içe bunu bildiði için.

KD: "Þu haline bir bak, hassas seni."

 

"Tarihin en iyi 15 yeteneðinden biri olmana raðmen, yenemeyeceðin bir takýma katýldýðýn için NBA hayran kitlesinin çoðunluðu tarafýndan asla kabul görmeyeceðin gerçeði seni rahatsýz ediyor mu?"

KD: "Sadece insanlarýn ne kadar hassas olduðunu gösteriyor."


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