Durant'ten eleþtirilere cevap: "Þu haline bak, hassas seni!"

Look at u, Emotional



— Kevin Durant (@KDTrey5) October 27, 2020

Just shows u how emotional people are



— Kevin Durant (@KDTrey5) October 27, 2020

Brooklyn Nets süperstarý Kevin Durant, 2016'da Golden State Warriors'a katýlma kararýný sorgulayan bazý Twitter kullanýcýlarýna bir kez daha cevap verdi.Birkaç Twitter kullanýcýsý, Durant'in NBA þampiyonu olmak için "kolay yolu" seçtiðini belirtmiþlerdi.Durant, Warriors ile arka arkaya (2017, 2018) þampiyonluklar ve Finaller MVP'si ödülleri kazanmýþtý.2019 yazýnda Golden State'ten ayrýlan KD, Nets'e katýlmýþtý.