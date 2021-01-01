Durant'in ne zaman döneceği belirsiz!

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, hamstring zorlanması yüzünden arka arkaya üçüncü maçını kaçırmaya hazırlanan Kevin Durant'in parkelere ne zaman döneceğinin belirsiz olduğunu söyledi.



Nash, Brooklyn'in antrenman kadrosunun, Durant'in tekrar sahaya dönmeden önce "kuvvetini artırmış olduğunu" göstermesini istediğini belirtti.



KD'nin tam olarak ne zaman sakatlığı ise belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki süperstar, en son 13 Şubat'ta Golden State Warriors'a karşı alınan galibiyette 33 dakika sahada kalmıştı.



Nets süperstarı, aşil tendonunu yırttığından beri oynadığı ilk sezonunda her zamanki gibi dominant bir performans sergilemiş ve 19 maçta %52.4 şut isabetiyle 29.0 sayı, 7.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



