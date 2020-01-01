Durant'in itirafı!: "Hala sahte bir Twitter hesabım var"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, hala kullandığı sahte bir Twitter hesabı olduğunu itiraf etti.



Barstool'un "The Corp" podcast'ine konuk olan KD, geçmişte herkesin kendisinin sahte bir hesabı olduğunu fark ettiğinde "utandığını" itiraf etti.



Mevzubahis sahte hesabı kapatan Durant, sonra bir tane daha açtığını ve onu kullanmaktan utanmadığını belirtti:



"Elbette hala kullandığım hesaplar var. Hala sahte bir Twitter hesabım var. İnsanlar o sahte hesap olayını bana karşı kullandıklarında, sadece abuk subuk konuşmak için orada olduğumu düşünmüşlerdi. Sahte hesaplarımda birçok farklı topluluğun oluşu, gerçekten hoşuma gidiyordu. Bu yüzden hesabı sildiğimde, 'Bu nedir yahu? Bu insanlar gerçekten hoşuma giden bir şeyi bana sildirdiler' demiştim. Bu yüzden bir tane daha açtım. Arkadaşlarla konuşup, kendi işime bakmak için. Ama şu anda Twitter'da işimin zirvesindeyim. Takipçilerimin çoğunun, içeriğimden keyif aldığını düşünüyorum."



