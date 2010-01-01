Durant'in 2016'daki Warriors kararının temelleri, 2010'da atılmış!

Miami Heat forveti Andre Iguodala, 2010 FIBA turnuvasındaki ABD Milli takımının, 2016'da Kevin Durant'i Golden State Warriors'a almak için bir katalizör görevi gördüğünü söyledi.



Durant, Iguodala ve Stephen Curry, 2010 FIBA kadrosunda altın madalya kazanmışlardı. Iguodala, 2010 yazında inşa edilen ilişkilerin, Durant'ın 2016 kararına zemin hazırlamasına yardımcı olduğuna inandığını belirtti ve o yaz anlaşmanın gerçekleşmesine yardımcı olan Hamptons toplantısının etkisinden de bahsetti:



"O yaz hepimizin Hamptons'a gittiğimiz zamanı konuşmuştuk. Herkes Hamptons gezisi ve 'Hamptons Five' hakkında konuşur, ancak asıl başladığı yer buydu. O zamana kadar onun 2010 takımında olduğu kadar neşeli olduğunu hiç görmemiştim."



Curry, Iguodala, Klay Thompson ve Draymond Green, 2016 yazında Hamptons'da Durant ile bir araya gelmişlerdi. Durant, Heat, LA Clippers, San Antonio Spurs ve Boston Celtics ile konuşmasına rağmen, Oklahoma City Thunder'dan ayrılmak için tercih ettiği takım Warriors olmuştu.



Durant, Warriors'la geçirdiği üç yıllık sürede iki şampiyonluk ve iki Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı.



