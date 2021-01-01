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Durant'e göre, Nets üçlüsünün kimyasının sırrı nedir?

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving ile aralarındaki iyi kimyanın püf noktasını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving ile aralarındaki iyi kimyanın püf noktasını açıkladı.

Harden Şubat ayında kadroya katıldığında, beraber oynayıp oynayamayacaklarına dair pek çok şüphe oluşmuştu. Ancak KD, şimdiye kadar işlerin planlandığı gibi ilerlemesini, tüm takımlardan süperstarların bir araya geldiği ABD Milli takımıyla yaşadıkları tecrübeye bağladı.

Durant, ESPN'den Rachel Nichols'a bu düşüncesini şu şekilde açıkladı:

"ABD Takımı ile edindiğimiz deneyimlerin kesinlikle yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir ortamdayken, kendinizi 'küçültmeniz' demeyeceğim, ancak egonuzu kontrol etmeniz ve ne zaman kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

Bir şeyler olduğunda, birbirimizi sorumlu tutuyoruz. Bence bu, birbirimizle nasıl oynayacağımızı öğrenmemize yardımcı olan şeylerden biri.

James buraya geldiği andan beri, bizi kenara çekiyor ve sahada gördüğü farklı şeyleri açıklıyor. Bana kalırsa oyun IQ'muz ve iletişimimiz, şimdiye kadar bize yardımcı olan şeylerdi."


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