Durant: "Zamanı geldiğinde, döneceğim"

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, sakatlıktan ne zaman döneceğini bir kez daha belirtti.



Durant'in dönüşünün yaklaştığına dair gelen tüm iddialar, Durant'in kendisi dışında her yerden geliyordu.



Nets süperstarı, rap şarkıcısı Lil 'Wayne ile Young Money Radio'ya konuk oldu ve geri dönmek için acele etmediğini açıkça belirtti:



"Bu işler böyle. Herkes geri gelmemi bekliyor. Bir sürü duygu söz konusu. Yani anlıyorum. Şu anda işi anlıyorum. Ama zamanı geldiğinde döneceğim."



Geçtiğimiz hafta, ESPN'den Adrian Wojnarowski, KD'nin bu sezon hiçbir koşulda geri dönmeyeceğini bildirmişti. Bu, kendisinin menajeri Rich Kleiman ile aynı ifadeydi.



