Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets ile hazırlık maçları sırasında alacağı süre ve oynayacağı roller hakkında konuştu.



ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı röportajda, aşil sakatlığı yüzünden 18 aydır oynamamış olan Durant, hazırlık maçları döneminde herhangi bir dakika kısıtlaması olmayacağını açıkladı.



Durant ayrıca, dört veya beş numarada zaman geçirmeyi beklediğini de söyledi ve vücudunun aşil sakatlığından dönüşü ile ne tür bir yük üstlenebileceğini görmeyi umduğunu ekledi:



"Bence koç beni çeşitli şekillerde kullanacak, özellikle bazen kısa kadroyla giderken 5 veya 4 numarada. Ve topu getiren kişi de olabileceğim, her şeye hazır olmalıyım."



2.13m boyundaki Durant, kariyerinde bu noktaya kadar pivot oynamamıştı. 32 yaşındaki yıldız, oynadığı 12 NBA sezonunda öncelikle kısa forvet pozisyonunda rol almış, ancak 2016-17 sezonunda Golden State Warriors'a katıldıktan sonra uzun forvet pozisyonunda da hatrı sayılır sürede dakikalar kaydetmişti.



Dört kez sayı kralı olan Durant, vücudunun sakatlık sonrası nasıl hissettiğini görmek için Nets'in yaklaşmakta olan Washington Wizards ve Boston Celtics'e karşı olan hazırlık maçlarını beklediğini açıkladı.



Durant ve Nets, ilk hazırlık maçını bu Pazar günü Wizards'a karşı oynayacak.



