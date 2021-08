Durant, Warriors'tan ayrılmasının asıl sebebini itiraf etti!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 2019'da Golden State Warriors'tan ayrılma sebebinin, ekibin eski takım arkadaşı Draymond Green ile olan tartışmasını idare etme konusundaki başarısızlığı olduğunu söyledi.



Green, Bleacher Report'taki "Chips" programında Durant'e, "Clippers'a karşı oynarken yaşadığımız tartışma, Warriors'tan ayrılmanda ne kadar büyük faktördü?" şeklinde bir soru yönelttiğinde, KD'nin yanıtı şu oldu:



"Tartışmanın kendisi değildi. Herkesin - (koç) Steve Kerr'ün bunun hiç yaşanmamış gibi davranması; (genel menajer) Bob Myers'ın daha sonra sadece seni disipline etmeye çalışması ve böyle yaparak her şeyin üzerini örtebileceğini düşünmesiydi. Bu yaşadığımız tartışmanın, ekip için çok önemli olduğunu düşünüyordum... Hepimizin üzerine konuşması gerekiyordu.



'The Last Dance' belgeselinde Scottie (Pippen) oyuna girmeyi reddettiğinde, soyunma odasında herkes 'Scottie, bunu yapman çok yanlıştı' demişti. Bizim de öyle yapmamız gerekiyordu. Tüm olan biteni konuşup 'Bunu yaşamamız yanlış oldu. Aramızda çözelim ve işimize bakalım' dememiz gerekirdi.



Ama bence biz öyle yapmadık. Yaşanmamış gibi davranmaya çalıştık. Tüm bunların sonrasında takımda oluşan hava, hiç hoşuma gitmemişti. Her şey çok tuhaf gelmişti.



'Aile önce gelir; önemli olan iletişimdir' diyorduk ama bunu göstermemiştik. Her şeyden çok tadımı kaçıran da bu olmuştu."



Tartışma 13 Kasım 2018'de gerçekleşmişti. Warriors, Durant ile ilk iki sezonunda arka arkaya şampiyonluklar elde etmiş, ancak sonraki sezonun başında LA Clippers'a karşı oynanan bir maçta görülen bu tartışma, işlerin tamamen yolunda gitmediğini ortaya koymuştu.