Durant, "Warriors'ta mutsuzdu" iddialarına tepki gösterdi!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Golden State Warriors'ta oynadığı dönemde mutsuz olduğuna dair iddialarını yalanladı.



Durant, Steph Curry'nin kendisinden daha çok sevilmesinden hoşlanmadığına dair iddialara şu şekilde karşılık verdi:



"Bana arenada sevgi görmediğim için sinirlendiğime dair herhangi bir kanıt gösterin. Bulamazsınız. Sinirlendiğimi gösteren bir video var mı? Bunu benden gördünüz mü? Yoksa bunu yaratılan bir sürü anlatıdan mı duydunuz? Mesela, 'Takım arkadaşlarımdan nefret ediyorum.' ya da 'Kıskanıyorum'. Ya da 'Yeterince taraftar sevgisi göremedim.' gibi. O arenanın her yerinde benim formamı giyiyorlardı.



Bay Area'da gittiğim her yerde insanlar bana sevgi gösterdi. Böyle bir şey hiç söylemedim. Nereden çıktı bu?"



"MEDYANIN GİRİŞİMİNİ CİDDİYE ALMADIM"



Warriors'ı parçalama girişiminin, saflar arası kargaşayı ima etmenin arkasındaki neden olabileceği öne sürüldüğünde, Durant bu olasılığı değerlendirmiş gibi görünse de, kendisini bir hedef haline getirmek için bir sebep olarak kabul etmedi:



"Bunun benim için ne önemi var? Bu benim için ne anlama geliyor? Medyanın ekibi dağıtması konusunda benden daha çok üzülmüş olabilirsiniz. Siz (taraftarlar) bunu gerçekten kişisel olarak almış olabilirsiniz. Ben almadım şahsen."



"ETHAN'A İNANIP, BANA İNANMIYORLAR"



Durant, Golden State'teki takım arkadaşları ve taraftarlarla ilişkisi hakkında olumsuz spekülasyonların kaynağı olarak medyayı, özellikle de The Athletic'ten spor yazarı Ethan Sherwood Strauss'un yazdığı "The Victory Machine"i referans almakla suçladı.



Kitap, Durant'in kendisini Golden State takım arkadaşları arasında her zaman bir yabancı olarak gördüğünü ve Draymond Green, Klay Thompson ve Curry'nin aksine, bir Warrior olarak görmediğini öne sürmüştü:



"Ethan Strauss, taraftarlardan sevgi görmediğim için sinirlendiğimi ve Steph'i kıskandığımı söylediğimi belirttiği bir kitap yazmıştı. Ethan Strauss'un lafına benimkinden daha çok itibar ediyorlar. Benim sorguladığım şey de bu.



"Takımda kimin daha iyi olduğu konusunda insanların ne dediği umurumda değil. Bu benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Zaman içinde, sadece medyadan rahatsız oluyorsunuz ve bu hikayeleri sanki ben yaratıyormuşum gibi benim üzerime yıkmaya çalışıyorsunuz."



Durant, Warriors'taki görev süresinde iki şampiyonluk yüzüğü ve iki Finaller MVP'si kazanmıştı.